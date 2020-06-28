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Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, dev bir maça sahne oluyor. Lider Medipol Başakşehir, şampiyonluk umutlarını devam ettirmek isteyen Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu kritik karşılamanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
28.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:58

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor.

Ligde lider konumda bulunan Medipol Başakşehir, dün akşam Trabzonspor'un kaybetmesinin ardından Galatasaray karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray ise, maçtan 3 puanla ayrılarak zirve umutlarını yeniden yeşertmek istiyor.

Saat 21:00'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılamanın canlı anlatımını ve tüm ayrıntılarını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Robinho, Crivelli

GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru

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