Medipol Başakşehir, Avusturya'ya gitti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında Avusturya'ya gitti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında Avusturya'ya gitti.
Avusturya'nın Salzburg kentinde 20 Temmuz'a kadar kamp yapacak teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, burada 4 hazırlık maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir, 11 Temmuz'da USK Anif (Avusturya), 14 Temmuz'da Ajax (Hollanda), 17 Temmuz'da Borussia Mönchengladbach (Almanya) ve 20 Temmuz'da ise Fortuna Düsseldorf'la (Almanya) karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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