Meclis'te baro mesaisi 52 saat sürdü TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 'çoklu baro sistemi' getiren yasa teklifinin görüşmeleri 52 saatte tamamlandı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 'çoklu baro sistemi' getiren yasa teklifinin görüşmeleri 52 saatte tamamlandı. Milletvekillerinin 296 kez söz aldığı görüşmelerde bin 255 sayfa tutanak tutuldu.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 2 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da başladı. Komisyon gece yarılarına kadar süren görüşmelerde teklifi tartıştı. 5 gün, 52 saat süren görüşme sonrası 'çoklu baro sistemini' getiren yasa teklifi sabaha karşı 03.00'de kabul edildi. Öte yandan, CHP milletvekilleri görüşmelere tam kadro, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri ise dönüşümlü katıldı. Muhalefet partilerinin iç tüzükten kaynaklanan tüm haklarını kullanarak engellemeye çalıştığı teklifin görüşmelerinde 296 konuşma yapıldı, bin 255 sayfalık tutanak tutuldu. Her maddede önerge verildi. Usul ve 'anayasaya aykırılık' tartışması başlatıldı.

SOSYAL MESAFE BOZULDU

Teklifin görüşmeleri, Meclis'in en büyük komisyon salonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. Komisyon üyeleri dışında milletvekillerinin de toplantıya katılması ile birlikte, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler zaman zaman ihlal edildi. Sosyal mesafa kuralı zaman zaman bozuldu. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında teklife karşı çıkan bazı baro başkanları ile avukatlar da Meclis kapısında nöbet tuttu. Ayrıca, teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerine 9 Temmuz Perşembe günü başlanması planlanıyor.

Kaynak: DHA