Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi Nöbeti' tutan milli sporcularla bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında, 81 ilden Ankara'ya gelen milli sporcular, akşam saatlerinde TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi Nöbeti' için bir araya geldi. Sporcular, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz için hazırlanan belgesel ve filmleri izledi. Meclis bahçesinde nöbeti sürdüren sporcuların yanına, gece yarısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geldi.

"İŞGAL TEŞEBBÜSÜ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"Sporcuları selamladıktan sonra kürsüye geçen TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz'un bir askeri kalkışmanın ötesinde bir olay olduğunu belirterek, "Bunu daha doğru ifadesiyle Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak, bir işgal teşebbüsü olarak değerlendiriyoruz. Bütün askeri darbeler, bir uluslararası müdahaledir. Türkiye bunları yaşadı, 27 Mayıs 1960'ta Türkiye'ye bir darbe yapıldı. Türkiye'yi uzaktan kumanda ile yönetmeyi arzu edenler, Türkiye'nin kendine mahsus müstakil politikalar üretmesini arzu etmeyenler, Türkiye'nin millet iradesine dayanan, bağımsız politika üretme iradesinde olan iktidarını yok etmek için yapıldı" ifadelerini kullandı."BÜTÜN DARBELERİ ONLARIN ÇOCUKLARI YAPMIŞTIR"Meclis'in 15 Temmuz öncesindeki darbe girişimlerinin de izlerini taşıdığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dikkatli baktığınızda Meclis'in duvarlarında kurşun izleri var. 1960 darbesinden sonra Talat Aydemir isimli bir albayın önderliğinde gerçekleştirilen birkaç teşebbüs var. Alt taraftaki yoldan Meclis'e ateş edilmesi suretiyle hala kurşun izleri duruyor duvarlarda. Daha sonra 12 Mart'ta bir müdahale var. 12 Eylül'de başka bir müdahale var. 12 Eylül 1980'de çoğunuzun duyduğu bir hikayedir, darbe olduğu zaman ABD Başkanı Jimmy Carter, bir oyun seyrediyor tiyatroda CIA'nın Türkiye masasının başındaki kişi kendisine bilgi veriyor, 'Türkiye'de bir askeri darbe oldu' diye. Kafasını çevirip soruyor, 'kim yaptı' diyor. O da 'our boys' diyor, bizim çocuklar. Türkiye'de yapılan bütün darbeleri onların çocukları yapmıştır.""MİLLETİN ÇELİKTEN SİNESİNİ HESAP EDEMEDİLER"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ipleri başkalarının elinde olan kiralık hainlerin silahını millete doğrulttuğunu belirttiği konuşmasında, "Milletin silahını millete doğrulttular. Milletin tanklarıyla, milleti dize getirmeye kalktılar. Milletin uçaklarıyla milli iradenin tecelligahı bu gazi mekanı bombalamaya kalktılar. Demokrasiyi, hukukla, adaletle alt edemeyeceklerini bildikleri seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakanı, milletvekillerini darbeyle devirmeyi hedeflediler. Topla geldiler, tüfekle geldiler, zorbalıkla geldiler. Her şeyin planını yaptılar, fakat bu aziz milletin çelikten sinesini hesap edemediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Ben milli iradeden daha büyük bir güç tanımam' diye başlayan çağrısı milletimizi sokaklara döktü. Bu aziz millet, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermedi" dedi."ÖMER HALİSDEMİR'İ HATIRLAYIN""O gün yaşananlar, siz değerli gençlerimizin hem bugün hem yarın hafızasına emanettir" diyen Bakan Kasapoğlu, devamında şunları dedi: "Cesaretinizden, inancınızdan, heyecanınızdan asla ödün vermeyin. Çok sorgulayın, merak edin araştırın. Aklınızı çelmek bir takım karanlık dehlizlere sizleri sürüklemek isteyen odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin. Her zaman olduğu gibi dünyaya adalet, vicdan, merhamet penceresinden bakın. Sizlerin sayesinde, sizlerin öncülüğünde ülkemizin yüzü ağarmış, göğsü kabarmıştır. Umutsuzluğa asla düşmeyin. Ömer Halis Demir'i hatırlayın. O gün şehit verdiğimiz birbirinden kıymetli kahramanlarımızı hatırlayın. Önümüze zorluklarla geldiklerinde, imkansızlıkları fırsata çeviren milli mücadelemizin değerli kahramanları, şanlı ecdadımızı gözlerinin önüne getirin. Unutmayın, bizler pek çok badire atlatmış, nice bedeller ödeyerek bugünlerini, yarınlarını, istiklalini, istikbalini kazanmış milletin evlatlarıyız."

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği an olan saat 02.16'da kırmız beyaz renklerdeki balonlar, gökyüzüne bırakıldı. Ardından da Şentop ve Kasapoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi darbeciler tarafından bombalanan alana yapılan anıta karanfil bıraktı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin ruhları için okunan duanın ardından son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver