MEB Son Dakika! Okullarda sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal mi oldu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun süredir veliler ve öğrencilerin merakla beklediği ilkokul ve ortaokul sorularını cevapladı. MEB 2021 döneminde okulların 15 Şubat'ta açılacağını duyurdu fakat yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağı hakkında bir bilgi vermedi. Okullarda yüz yüze ders başlaması pandeminin seyrine göre karar verilecek!

OKULLARDA SINAV OLACAK MI? SINAVLAR İPTAL Mİ ODU?

MEB son dakika yaptığı açıklamada bu dönem okulların açılmayacağını ve yüz yüze derslerin iptal olduğunu duyurdu. Ayrıca Ocak'ta başlaması planlanan yarıyıl tatilini de 25 Ocak olarak duyurdu. MEB 2021 yarıyıl tatilinin 3 hafta süreceğini, buna göre 2. dönem derslerinin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin uzun süredir beklediği sınav ve yazılılar hakkında da açıklama yaptı. MEB bu dönem ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin sınava girmeyeceğini, karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanıyla verileceğini duyurdu. Buna göre EBA üzerinden öğrencilerin derse katılımı ve verilen görevleri yerine getirmesi ile karne notları belirlenecek.