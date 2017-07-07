May, G20'nin Gündeminden Memnun

G20 öncesi açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı May, "Terörle mücadelenin gündemin üst sırasında olmasından memnunum. İngiltere bu tartışmada başat bir rol oynayacak" dedi.

May, G20'nin Gündeminden Memnun

G20 öncesi açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı May, "Terörle mücadelenin gündemin üst sırasında olmasından memnunum. İngiltere bu tartışmada başat bir rol oynayacak" dedi

Kaynak: Dunya.com