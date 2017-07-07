May, G20'nin Gündeminden Memnun

G20 öncesi açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı May, "Terörle mücadelenin gündemin üst sırasında olmasından memnunum. İngiltere bu tartışmada başat bir rol oynayacak" dedi
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