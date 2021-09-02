Max Meyer kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Max Meyer'in boyu kaç?

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe ardı ardına transfer bombalarını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Alman oyuncu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi. Peki, Max Meyer kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Max Meyer'in boyu kaç?

Max Meyer'in Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Max Meyer kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Max Meyer'in boyu kaç?" sorularını aratmakta. Max Meyer ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

MAX MEYER KİMDİR?

Maximilian Max Meyer 18 Eylül 1995'de , Oberhausen, Almanya'da doğmuştur. Alman futbolcu, Crystal Palace'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a gelmiştir. Ayrıca Almanya millî futbol takımında da oynamaktadır. Genellikle Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır.

Boyu: 169 cm

Mevki: Orta Saha

Kulüp kariyeri

Altyapı

Meyer, futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer oldu. Burada daha da büyük kulüplerin dikkatini çekti. 9 yaşında MSV Duisburg altyapısına geçti. 5 senelik Duisburg kariyerinden sonra ise 2009 yılında Schalke 04 takımına transfer oldu.

2010 yılında Schalke'nin U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezonun ilk yarısında U-17 devam etse de, ikinci yarıda genç yaşında rağmen U-19 takımına yükseltildi. Schalke, o sezon sonunda Almanya finallerine kaldı. Meyer, yarı final maçlarının son dakikalarında oyuna girmişti. Finalde ise Bayern Münih U-19 ile karşılaştılar. Maç 1-1 devam ederken 62. dakikada oyuna girdi ve galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Böylece Schalke U-19, Almanya şampiyonu oldu. Sonraki sezon da Almanya finallerine kaldılar ancak bu sefer yarı finallerde elendiler.

2011-12 sezonunda, Schalke U-19 takımında 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Tammo Harder'ın ardından en skorer ikinci oyuncu oldu. Gösterdiği iyi performans sebebiyle Schalke genel menajeri Horst Heldt, 2015 yılına kadar geçerli olacak profesyonel bir sözleşme önerdi.

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Meyer, ilk kez 2012-13 sezonunda DFB-Pokal ikinci turunda SV Sandhausen karşısında teknik direktör Huub Stevens tarafından kadroya alınmış ancak forma giyememişti. Sezonun devre arasında takımın Katar'daki hazırlık kampına götürüldü. Lewis Holtby'nin Tottenham Hotspur'a transferi ve takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle Meyer, A takım ile birlikte çalışmaya başladı. 9 Şubat 2013'te Bayern München karşısında ilk kez bir Bundesliga maçında kadroya alındı ama forma şansı bulamadı. Bir sonraki hafta 16 Şubat 2013'te Mainz 05 karşısında 72. dakikada Raffael'in yerine oyuna girerek ilk Bundesliga maçına çıktı. 82. dakikada Michael Bastos'un beraberliği getiren golün asistini yaparak, takımına 1 puan kazandıran isim oldu. 12 Mart 2013'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesinde Galatasaray ile oynanan ikinci maçın son 6 dakikasında oyuna girerek ilk Avrupa maçına çıktı.

2013-14 sezonunda en son Raúl González tarafından giyilen 7 numaranın sahibi oldu. Sezona dördüncü ligdeki FC Schalke 04 II ile bir maça çıkarak başladı ve o maçta 2 gol kaydetti. Bu goller kariyerinin ilk profesyonel golleri oldu. 25 Eylül 2013'te ise SV Darmstadt 98 ile oynanan DFB-Pokal maçında, kariyerinin ilk Schalke 04 golünü kaydetti. 5 Ekim 2013'te ise FC Augsburg karşısında oynanan maçta ilk Bundesliga golünü attı. Sonraki iki hafta da aynı şekilde gollerini atmaya devam etti. 30 Kasım 2013'te sözleşmesi 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldı.

Crystal Palace

2 Ağustos 2018'de Meyer, Crystal Palace ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı . İlk sezonunda düzenli olarak oynadıktan sonra, ikinci sezonunda ilk takım maçları için mücadele etmeye başladı. Sezonun ilk yarısında hiç maç oynmayan Meyer, Aralık 2020'de 23 Yaş Altı Ligi'ne düşürüldü. 15 Ocak 2021'de Meyer, Crystal Palace'tan karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

1. FC Köln

25 Ocak 2021 tarihinde Bundesliga ekibi 1. FC Köln ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Meyer'in sözleşmesi Ocak 2022'de sona erecek.

Fenerbahçe

Meyer Fenerbahçe ile anlaşmak üzere 2 Eylül 2021 Perşembe günü İstanbul'a geldi.

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Genç millî takım kariyeri

Millî takım kariyerine, 2009'da Almanya U-15 forması giyerek başladı. İlk millî golünü de ilk oynadığı maçta attı. 2012'de U-17 millî takımıyla birlikte Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. Almanya, grupları gol yemeden namağlup olarak geçerken, Meyer de Almanya'nın attığı 5 golün 3'ünü kaydedip, birinin de asistini yapmıştı. Yarı final ve finalde de sahaya ilk 11'de çıktı ancak Hollanda'ya penaltılarla yenilerek, Avrupa ikincisi oldular. Meyer ise attığı 3 golle turnuvanın gol kralı olurken, aynı zamanda turnuvanın en iyi futbolcusu olarak da seçildi. Aynı sene, bu performansı ile genç futbolculara verilen Fritz Walter ödüllerinde, U-17 seviyesinde gümüş madalya aldı.

A millî takım kariyeri

Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 30 kişilik geçici millî takım kadrosuna dahil edildi. 13 Mayıs 2014 tarihinde, Polonya takımıyla oynanan hazırlık maçında ilk defa Almanya formasını giydi. Maça ilk on birde başladı ve 76. dakikada yerini Maximilian Arnold'a bırakarak oyundan çıktı.