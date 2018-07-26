Mauro Icardi'nin Karısı Wanda Nara, Diego Maradona İle Aşk Yaşıyor

Yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilen futbolcu Mauro Icardi'nin karısı Arjantinli model Wanda Nara'nın aşkı 12 yıl sonra yeniden alevlendi. Çift ünlü oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand'ın kaldığı otele gelince gerçek ortaya çıktı.

"SÜREKLİ YATAK SESLERİ VE KOŞTURMA SESLERİ GELİYORDU"

91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, bir televizyon programında, Wanda Nara ile Maradona'nın birlikte otelde kaldıklarını açıkladı. Mirtha Legrand canlı yayında "Mar del Plata'da bir otelde öğle yemeği yediğim sırada Wanda Nara, bana doğru yaklaştı. 'Neden beni televizyon programına davet etmiyorsun?' diye sordu. Ben de ona dedim ki, Maradona ile birlikte olan siz misiniz? Dün gece uyumama izin vermedin! Ben yan odanızdaydım, sürekli yatak sesleri ve koşturma sesleri geliyordu" sözleriyle bu aşka şahit olduğunu söyledi.

Wanda Nara

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Arjantinli model Wanda Nara'nın yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Bu konu Arjantin'de uzun süre gündemi meşgul etmişti. Hatta Wanda Nara'nın Maradona'nın iç çamaşırlarını giydiği fotoğraflar basında yer almıştı.

Diego Maradona

ŞUAN Kİ KOCASI İÇİN ESKİ KOCASINI BOŞAMIŞTI

Arjantinli golcü Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, Lopez'in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olmak için evliliğine son vermiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Şimdilerde Icardi ile evli olan Wanda Nara için bu kez Maradona ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.