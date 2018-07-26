Mauro Icardi'nin Karısı Wanda Nara, Diego Maradona İle Aşk Yaşıyor
Ünlü sunucu Mirtha Legrand, Mauro Icardi'nin karısı Arjantinli model Wanda Nara ile Diego Maradona'nın bir otelde kaldıklarını ve sevgili olduklarını açıkladı.
Yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilen futbolcu Mauro Icardi'nin karısı Arjantinli model Wanda Nara'nın aşkı 12 yıl sonra yeniden alevlendi. Çift ünlü oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand'ın kaldığı otele gelince gerçek ortaya çıktı.
"SÜREKLİ YATAK SESLERİ VE KOŞTURMA SESLERİ GELİYORDU"
91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, bir televizyon programında, Wanda Nara ile Maradona'nın birlikte otelde kaldıklarını açıkladı. Mirtha Legrand canlı yayında "Mar del Plata'da bir otelde öğle yemeği yediğim sırada Wanda Nara, bana doğru yaklaştı. 'Neden beni televizyon programına davet etmiyorsun?' diye sordu. Ben de ona dedim ki, Maradona ile birlikte olan siz misiniz? Dün gece uyumama izin vermedin! Ben yan odanızdaydım, sürekli yatak sesleri ve koşturma sesleri geliyordu" sözleriyle bu aşka şahit olduğunu söyledi.
İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI
Arjantinli model Wanda Nara'nın yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Bu konu Arjantin'de uzun süre gündemi meşgul etmişti. Hatta Wanda Nara'nın Maradona'nın iç çamaşırlarını giydiği fotoğraflar basında yer almıştı.
ŞUAN Kİ KOCASI İÇİN ESKİ KOCASINI BOŞAMIŞTI
Arjantinli golcü Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, Lopez'in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olmak için evliliğine son vermiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Şimdilerde Icardi ile evli olan Wanda Nara için bu kez Maradona ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.
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O Tanrının eli Arjantinin milli kahramanı futbolun ilahı cennetin kapısı ona açık.Cevap Yaz 1 7 Yayından KaldırYOBAZSAVAR: hade lan ordan ateistgavur agzından çıkanı kulağın duysun dingil peron.1 Yayından Kaldır
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İcardi bey çalma kapıyı çalarlar kapını ;)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Etme bulma dünyası Büşra. Bu yakışıklı da bu karıyı yakın arkadaşından boynuzlayarak almıştı. Bu karı yollu. Huylu huyundan vazgeçmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NOLACAK YANİ GENÇ HAVANCI BULMUŞ HER GECE HAVANI VURDURACAK HAVAN SAĞLAM DEMEKKİ SARMISAĞIN YAĞINI ÇIKARACAKLAR BERABER CE TETURLUKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır