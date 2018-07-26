Mauro Icardi'nin Karısı Wanda Nara, Diego Maradona İle Aşk Yaşıyor

Ünlü sunucu Mirtha Legrand, Mauro Icardi'nin karısı Arjantinli model Wanda Nara ile Diego Maradona'nın bir otelde kaldıklarını ve sevgili olduklarını açıkladı.

Yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilen futbolcu Mauro Icardi'nin karısı Arjantinli model Wanda Nara'nın aşkı 12 yıl sonra yeniden alevlendi. Çift ünlü oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand'ın kaldığı otele gelince gerçek ortaya çıktı.

"SÜREKLİ YATAK SESLERİ VE KOŞTURMA SESLERİ GELİYORDU"

91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, bir televizyon programında, Wanda Nara ile Maradona'nın birlikte otelde kaldıklarını açıkladı. Mirtha Legrand canlı yayında "Mar del Plata'da bir otelde öğle yemeği yediğim sırada Wanda Nara, bana doğru yaklaştı. 'Neden beni televizyon programına davet etmiyorsun?' diye sordu. Ben de ona dedim ki, Maradona ile birlikte olan siz misiniz? Dün gece uyumama izin vermedin! Ben yan odanızdaydım, sürekli yatak sesleri ve koşturma sesleri geliyordu" sözleriyle bu aşka şahit olduğunu söyledi.

Wanda Nara

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Arjantinli model Wanda Nara'nın yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Bu konu Arjantin'de uzun süre gündemi meşgul etmişti. Hatta Wanda Nara'nın Maradona'nın iç çamaşırlarını giydiği fotoğraflar basında yer almıştı.

Diego Maradona

ŞUAN Kİ KOCASI İÇİN ESKİ KOCASINI BOŞAMIŞTI

Arjantinli golcü Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, Lopez'in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olmak için evliliğine son vermiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Şimdilerde Icardi ile evli olan Wanda Nara için bu kez Maradona ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Wanda Nara ve Mauro Icardi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • PERON:
    O Tanrının eli Arjantinin milli kahramanı futbolun ilahı cennetin kapısı ona açık.
    Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
    YOBAZSAVAR: hade lan ordan ateistgavur agzından çıkanı kulağın duysun dingil peron.
    1 Yayından Kaldır
  • ZZ EBANİ:
    Etme bulma dünyası Büşra. Bu yakışıklı da bu karıyı yakın arkadaşından boynuzlayarak almıştı. Bu karı yollu. Huylu huyundan vazgeçmez
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ZAMKOLİK ŞAKİR:
    NOLACAK YANİ GENÇ HAVANCI BULMUŞ HER GECE HAVANI VURDURACAK HAVAN SAĞLAM DEMEKKİ SARMISAĞIN YAĞINI ÇIKARACAKLAR BERABER CE TETURLUK
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.