Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref - Haberler Spor
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Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Lazio'yu mağlup ettiği maç öncesinde İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında samimi bir diyalog yaşandı. Sarri'nin bu konuşmada Fatih Terim'e "Seninle tanışmak bir şeref" dediği öğrenildi. İtalyan hocanın mağlubiyet sonrası Terim'in önünde eğildiği anlar da uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

Galatasaray, Lazio'yu devirerek Avrupa Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaptı. Fatih Terim'e olan hayranlığını her fırsatta belirten Çizme ekibinin hocası Sarri, maç öncesi Terim'le bir araya geldiğinde ona karşı olan hislerini yüzüne söyledi.

Milliyet'in haberine göre; İstanbul'a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim'i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Lazio galibiyeti kadar İtalyan takımının dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Fatih Terim'le karşılaşırken önünde eğilmesi de bir o kadar gündeme damgasını vurdu. Terim'i görür görmez İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) diyen Sarri'nin hikayesinin Fatih Terim izleri taşıdığı ortaya çıktı. Terim, Fiorentina'yı çalıştırırken İtalya 4. Ligi'nde Sansovino'da görev yapan Sarri'nin, tecrübeli hocanın oynattığı futboldan çok etkilendiği ve futbol felsefesinin temelini bu anlayışın oluşturduğu belirtildi.

Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şerefFotoğraf: Hüseyin Çağlar

Floransa'ya yakın bir yerde yaşayan ve aynı zamanda o dönemler bankacılık yapan Sarri'nin defansif yönüyle dikkat çeken İtalya Ligi'nde Terim'in hücum futboluna hayran kaldığı ve ilham aldığı bildirildi. Terim'den 6 yaş küçük olan Sarri'nin (62 yaşında) deneyimli hocadan esinlenerek oynatmaya çalıştığı futbol özellikle Napoli'de büyük ses getirdi. Göze hoş gelen ve hücumu ön planda tutan bu futbol sonrası İtalyan teknik adam kısa süre içinde Chelsea ve Juventus gibi devleri de çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam bu sezon başında da Lazio'nun başına geçti.

Fatih Terim'e olan ilgisi ve saygısıyla dikkat çeken Maurizio Sarri'nin ailesinin koyu Fiorentina taraftarı olması da bu duruma en büyük etken. Sarri, İtalya'da verdiği bir röportajda annesi ve büyükannesinin Fiorentina'yı çok sevdiklerini anlatmıştı. Fatih Terim'e olan ilgisi ve saygısıyla dikkat çeken Maurizio Sarri'nin ailesinin koyu Fiorentina taraftarı olması da bu duruma en büyük etken. Sarri, İtalya'da verdiği bir röportajda annesi ve büyükannesinin Fiorentina'yı çok sevdiklerini anlatmıştı.

Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref
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Yorumlar (1)
songül zeybekgil:Millet deliye biz akıllıya hasret
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