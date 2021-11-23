Masumlar apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar apartmanı bugün var mı? Masumlar apartmanı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar apartmanı, bu akşam 48. bölümüyle ekranlarda olacak. Masumlar apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar apartmanı bölüm bugün mü? Masumlar apartmanı yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar apartmanı, bu akşam SAAT 20:00'da 48. bölümüyle ekranlarda olacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni fragmanında Han, eve Ceylan'ı getirirken, Safiye ise Ceylan'a neden geri döndüğünü sordu. Ceylan ve Safiye karşı karşıya gelirken, Han yeni bir adım atıyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Safiye Derenoğlu (Ezgi Mola) : Hikmet ile Hasibe'nin ilk çocuğu ve ilk kızı, Gülben, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Naci'ye aşıktır. Temizlik konusunda aşırı titizdir, her şeyi dört kez yıkamaktadır. Sevmediği herkese lakap takmaktadır. Kendine "Deli Dudu" der, dışarıdan sert ve duygusuz biri olarak gözükür ancak oldukça duygusal biridir. Aşırı korumacıdır. Annesinden nefret etmesine rağmen onun kıyafetlerini giymekte ve sürekli onun hayalini görmektedir. Küçük iken doktor olmak istemekteydi. Ama annesi yüzünden olamamıştır. Evden dışarı pek çıkmadığı gibi kimseyi evine sokmaz ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermez.

Han Derenoğlu (Birkan Sokullu) : Hikmet ile Hasibe'nin üçüncü çocuğu ve tek erkek çocuğudur. İnci'nin eski eşi, Safiye ile Gülben'in kardeşi, Neriman'ın abisidir. Annesinin baskısı ile yurtta büyümüştür. Babasının şirketinin Ceo'sudur. Geceleri çöp karıştırmaktadır. Ceo olmasına rağmen iş ile pek ilgilenmez, evde bile takım elbise giyer.

Gülben Derenoğlu (Merve Dizdar) : Hikmet ile Hasibe'nin ikinci kızıdır. Safiye'nin kardeşi, Han ve Neriman'ın ablasıdır. Annesinin baskıları ile büyümüştür. Esat'a aşıktır. Hayalperest, hassas ve duygusal biridir.

Rüya (Melisa Şenolsun) : Esra'nın kuzenidir. Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.

Ceylan Ongun (Aslıhan Gürbüz) : Han'ın eski nişanlısı.

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