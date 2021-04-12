Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli?

Demokrat Sol Parti eski Genel Başkanı olan Masum Türker, son günlerde adı sıkça aratılan isimlerden biri oldu. Türker'in ekonomi için yaptığı açıklamalarla gündeme gelmesi ile birlikte hayatı da merak konusu oldu. Peki, Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demokrat Sol Parti eski Genel Başkanı olan Masum Türker, son günlerde adı sıkça aratılan isimlerden biri oldu. Türker'in ekonomi için yaptığı açıklamalarla gündeme gelmesi ile birlikte hayatı da merak konusu oldu. Peki, Masum Türker kimdir? Masum Türker kaç yaşında, nereli? Masum Türker'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASUM TÜRKER KİMDİR?

Masum Türker 1951'de Mardin'de doğan Türk siyasetçi, Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanıdır. 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti'nin genel başkanlığını yapmıştır.

HAYATI

Masum Türker 1951 yılında Mardin'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Yeminli Mali Müşavirlik, Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Genel Başkanlığı, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Eğitim Komitesi Üyeliği, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanlığı, Gazete Sahipleri Derneği Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Bolu İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevliliği, Güneş Gazetesi murahhas üyeliği, Yeni Yüzyıl yazarlığı, Nokta Dergisi genel yayın yönetmenliği yaptı. 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) İstanbul-Sarıyer belediye meclis üyeliğine seçildi. Bedrettin Dalan'ın kurucusu olduğu Demokrat Merkez Partisi'nde halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. 1991 yılında Doğru Yol Partisi'nden (DYP) milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1999 yılında ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) İstanbul milletvekili seçildi.

2000 yılında TBMM'de Komisyon Başkanı olarak Susurluk Dosyası sanığı ve dönemin Elâzığ Bağımsız Milletvekili Mehmet Ağar'ın aklanmasını sağladı. 16 Haziran 2000 tarihli Radikal Gazetesinde şöyle bir ifade yer almaktadır: "DSP'li Masum Türker, İbrahim Yavuz Bildik, Hasan Erçelebi, Hasan Gülay, ANAP'lı Sühan Özkan, Beyhan Aslan, DYP'li Bekir Aksoy ve FP'li Lütfü Yalman Ağar'ı akladı."

Yine aynı dönemde YÖK Başkanı ve aralarında İstanbul Üniversitesi Rektörü'nün de bulunduğu 12 rektör hakkında "usulsüzlük" ve "görevi suiistimal" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan, kendisinin de üyesi olduğu TBMM YÖK Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapora muhalefet etti.

Kemal Derviş'in istifasından sonra 57. Hükümet'in son üç buçuk ayında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 2004 Yerel Seçimleri'nde DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yüzde 1,3 (57 bin) oy aldı.

DSP Genel Sekreterliği görevinden ayrılarak genel başkan seçildiği güne kadar parti meclis üyeliğini sürdürmüştür. Bu arada 20 Ekim 2008 tarihinde Ankara'da yapılan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) 19. Seçimli Olağan Genel Kurulunda iki yıl süreyle genel başkanlığa seçildi.

Zeki Sezer'in genel başkanlıktan istifasından sonra toplanan 17 Mayıs 2009 Olağanüstü Kurultayı'nda DSP Genel Merkez yöneticilerinin desteğiyle en geç bir yıl sonra toplanacak olan DSP 8. Olağan Kurultayı'na kadar DSP Genel Başkanlığı'na seçildi. 6 Haziran 2010'da Ankara'da yapılan DSP 8. Olağan Kurultayı'nda tekrar genel başkanlığa seçildi.

Hesap Uzmanlığı alanında doktora sahibidir. Doktorasını, milletvekilliğinin sona ermesinin hemen ardından 2003 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır. Hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde de öğretim üyeliği yapmaktadır.

MASUM TÜRKER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Masum Türker, 1951 doğumlu olup 70 yaşında ve Mardinlidir.