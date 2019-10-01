MasterChef yemekleri: Çılbır tarifi! Çılbır nasıl yapılır? En güzel çılbır tarifi

01.10.2019 10:29

MasterChef tarifleriyle evinizde harikalar yaratabilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Çılbır tarifi, en güzel çılbır tarifi, MasterChef çılbır tarifi…

ÇILBIR NEDİR?

Çılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan bir tür yemektir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilir.

ÇILBIR TARİFİ (4 kişilik)

Gerekli malzemeler

6 adet yumurta

Tuz

Kırmızıbiber

Sarımsak

Yoğurt

Tereyağı

Çılbır

Yapılışı

Geniş bir tencereye üç parmak yüksekliğinde su doldurup kaynatın. 6 yumurtayı birer birer kepçenin içine kırın. Dağılmamalarına dikkat ederek kaynayan suya aktarın. 2-3 dakika sonra pişen yumurtaları kevgirle sudan alıp servis tabağına yerleştirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış kırmızıbiber gezdirip servis yapın. Afiyet olsun