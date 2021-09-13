Masterchef Türkiye 66. bölüm fragmanı izle! 13 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 66. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 13 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de yeni hafta başlıyor. Yeni haftada Şefler yarışmacılardan "Künefe" yapımını isteyecek en iyi künefeyi yapan isim mavi takımın kaptanı olacak. Kaptanlık oyununu kim kazanacak.

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MASTERCHEF TÜRKİYE 66. BÖLÜM FRAGMANI!

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