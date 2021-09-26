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MasterChef Mustafa elendi mi?

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MasterChef Mustafa elendi mi?

MAsterChef 2021'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler dikkatle yarışmayı izlerken son üçe kalan yarışmacıları takip etti. Son 3 yarışmacıdan biri olan Mustafa da izleyicilerin merak konusu odu. Peki, MasterChef Mustafa elendi mi?

MasterChef 2021'de ana kadro tamamlanmaya başlarken bir yandan da yarışmaya veda edenler belli oluyor. 26 Eylül akşamı da bir yarışmacı veda edecek Peki bu isim Mustafa mı oldu. MasterChef Mustafa elendi mi? İşte, detaylar… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF SON ÜÇE KALANLAR

  • MasterChef Türkiye ele grubunda en iyi 3 yarışmacı

1. Hasan Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2. Sergen

3. Burcu

Geriye kalan 3 yarışmacıdan birisi bu gece MasterChef'e veda edecek.

Eleme grubu yarışmacılar:

1. Emre

2. Mustafa

3. Hamza

Veda eden isim henüz netleşmedi…

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