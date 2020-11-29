Master eleme adayı kim oldu? 28 Kasım Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?
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Master eleme adayı kim oldu? 28 Kasım Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

29.11.2020 00:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:21
Master eleme adayı kim oldu? 28 Kasım Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef'te heyecan her geçen hafta yükselirken MasterChef yeni bölümde eleme potasına bir sim daha eklendi Peki, 28 Kasım Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? Master eleme adayı kim oldu?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Peki, Master eleme adayı kim oldu? 28 Kasım Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, mavi takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Ebru ve Uğur'a ikişer oy çıktı. Kurallar gereği eşitlik durumunda ise kararı kaptan verdi. Ancak kaptan olan Ebru kendisi yerine Uğur'un elemeye kalmasını istedi. Böyle haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

Master eleme adayı kim oldu? 28 Kasım Cumartesi eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler?

Bu gece de ikinci eleme adayı belirleniyor. 2. Eleme adayı henüz netleşmedi.

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