Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı
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Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Kıbrıs, Sinema, Güncel

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Şanssız hırsızlık çetesi Meskeli Beşler, artık ticaretle ilgilenmeye başlamışlardır. Fakat kendilerine sunulan teklifle eski günlerine geri dönüş yaparlar. Maskeli Beşler Kıbrs filmi Türkiye ve Kıbrıs'ta çekildi. Maskeli Beşler Kıbrıs filmi fragmanı...

13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:17
Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı

Maskeli Beşler Kıbrıs, sakar eski suç çetesinin yeniden hırsızlık yapmaya başlamasıyla komik rastlantılar da peşlerini bırakmaz. Maskeli Beşler film serisinin üçüncü ve son filmi olan Maskeli Beşler Kıbrıs'da; Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Deniz Akkaya gibi isimler yer alıyor.

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi full izle...

MASKELİ BEŞLER KIBRIS KONUSU

Sevimli ve sakar hirsizlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdikleri dönemlerden sonra suç işlemeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaya başlamışlardır. Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir. Kıbrıs'ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs'a hareket eder. Plânlar ve soygun çabaları çeteyi komik süprizlerle karşı karşıya getirir.

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı

MASKELİ BEŞLER KIBRIS OYUNCULARI

Maskeli Beşler serisinin üçüncü filmi 2008 yılında vizyone girdi. Yönetmen ve sebaristiğini Murat Aslan'ın üstlendiği Maskeli Beşler Kıbrıs, oyuncu kadrosu şöyle:

Şafak Sezer (Tezcan)

Peker Açıkalın (Bahattin)

Melih Ekener (Zeki)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil)

Atilla Saruhan (Recep)

Mehmet Ali Erbil (Rocky Selim)

Deniz Akkaya (Bilge)

Seray Sever (Ayşın)

Hakan Ural (Faruk)

Hamit Haskabal (Hamit Abi)

Burak Öncü (Cenin)

Necmi Yapıcı

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı
Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı
Maskeli Beşler Kıbrıs filmi oyuncuları kim? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve fragmanı
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