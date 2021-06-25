Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı?

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılanma oranlarına ilişkin verileri paylaştı. Koca, "En az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi. Paylaşım sonrası1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı ve Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak konuları araştırıldı.

14 Ocak'tan bu yana ülkemizde sürdürülen aşılama uygulaması, son hızıyla devam ediyor. Tüm meslek grupları aşılama programına dahil edilirken, bugün itibarıyla yaş sınırı ise 18'e kadar indirildi. Peki, Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskelerin ne zaman kalkacağına ilişkin konuşup "En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtulduğumuz dönem olur" demişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Cem Yılmaz Tolga Yüce Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:34:32. #1.14#

title