Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılanma oranlarına ilişkin verileri paylaştı. Koca, "En az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi. Paylaşım sonrası1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı ve Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak konuları araştırıldı.

14 Ocak'tan bu yana ülkemizde sürdürülen aşılama uygulaması, son hızıyla devam ediyor. Tüm meslek grupları aşılama programına dahil edilirken, bugün itibarıyla yaş sınırı ise 18'e kadar indirildi. Peki, Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da Maske mecburiyeti kalkacak mı?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskelerin ne zaman kalkacağına ilişkin konuşup "En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtulduğumuz dönem olur" demişti.