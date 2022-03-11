Masasına bırakılan not Ali Koç'u hayrete düşürdü: Cüneyt Çakır'a yapılanı duydunuz mu? - Haberler

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Masasına bırakılan not Ali Koç'u hayrete düşürdü: Cüneyt Çakır'a yapılanı duydunuz mu?

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yardımcıları basın toplantısı devam ederken masaya son dakika notu bıraktı. Başkan Koç, "Son dakika gelişmesi var, doğru mu bilmiyorum. UEFA, Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi maçından almış, duydunuz mu siz?" dedi, salonda buz kesti.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararlar ve görevlendirmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Koç, masasına Cüneyt Çakır'la ilgili bırakılan not sonrası hayrete düştü. Toplantıyı takip eden gazeteciler de Başkan'ın anlattıklarıyla şoke oldu.

Masasına bırakılan not Ali Koç'u hayrete düşürdü: Cüneyt Çakır'a yapılanı duydunuz mu?

"SON DAKİKA GELİŞMESİ"

Masasına gelen notu basın mensuplarına okuyan Koç, "Bir son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçını başka bir hakeme vermiş. Duydunuz mu böyle bir şey? Gözlemciler de boşuna rapor hazırlamasınlar! Gözlemci raporu zayıf olsa da elde başka hakem kalmadı. Bu hakemlerle mecburen yola devam" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Ali Koç, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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