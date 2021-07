Square Enix, Marvel's Avengers için ücretsiz Wakanda genişlemesi tarihini duyurdu!

Sqaure Enix, Marvel's Avengers için ücretsiz War for Wakanda genişlemesinin piyasaya sürüleceği tarihi duyurdu. Marvel's Avengers Black Panther genişlemesi sinematik fragmanı!

Square Enix, Marvel's Avengers için ücretsiz War for Wakanda genişlemesinin 17 Ağustos'ta tüm platformlarda çıkış yapacağı duyurdu. War for Wakanda genişlemesi, oyuna yeni tek oyuncu ve çok oyunculu içerik ekleyecek. Ayrıca, Marvel's Avengers'ın hikaye içeriğinin uzunluğu 25 saatin üzerine çıkacak.

2020 yılında piyasaya sürülen Marvel's Avengers için planlanan ücretsiz güncellemeler, Square Enix tarafından yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Bu ücretsiz içerik güncellemeleri oyuna Kate Bishop ve Hawkeye ekledi ancak yeni hikaye içeriği minimaldi.

War for Wakanda, Marvel's Avengers için şimdiye kadarki en büyük güncelleme olmayı vaat ediyor. Oyuncuların yeni genişlemeyi deneyimlemek için 17 Ağustos'u beklemeleri gerekiyor. 16 Ağustos'ta geliştirici Crystal Dynamics, yeni içerik genişlemesi hakkında bir War Table canlı yayını yapacak. War for Wakanda, Black Panther'ı yeni tek oyunculu ve çok oyunculu Drop Zone ve Threat Sector Missions ile birlikte oynanabilir bir kahraman olarak ekleyecek. Marvel's Avengersayrıca War for Wakanda'daçok ihtiyaç duyulan bazı yeni düşman türleri ve kötü adamlarınyanı sıra oyuncuların keşfetmesi için yeni ortamlar getirmeye hazırlanıyor.

MARVEL'S AVENGERS BU HAFTA SONU ÜCRETSİZ OLACAK!

Marvel's Avengers 29 Temmuz - 1 Ağustos arasında PlayStation ve PC için ücretsiz bir hafta sonu geçirecek. Henüz oyunu deneyimlememiş olan oyuncular yeni genişleme öncesi oyunun tam erişimine ulaşabilecek. Ücretsiz hafta sonunda özel promosyonların yanı sıra, Marvel's Avengers %40 indirimle satışa sunulacak.