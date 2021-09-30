Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç? - Haberler
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Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

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Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

Marsilya - Galatasaray maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşıyor. Peki Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Marsilya - Galatasaray canlı anlatım, canlı takip izle! Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 22:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Marsilya - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları paylaşacağız.

MAÇ SONUCU : 0-0

Marsilya - Galatasaray maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MARSİLYA - GALATASARAY EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor

Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

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Haber: Marsilya - Galatasaray maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç? - Haberler
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