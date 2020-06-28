Marmaris 5.2'lik depremle sallandı (2)
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Marmaris 5.2'lik depremle sallandı (2)

BAŞKAN GÜRÜN: CAN VE MAL KAYBI YOKMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici" dedi.

Marmaris 5.2'lik depremle sallandı (2)
28.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:16

BAŞKAN GÜRÜN: CAN VE MAL KAYBI YOK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici" dedi.

Deprem sonrası yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üstü Marmaris ilçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ilçelerimizde ve çevre illerde hissedildi. Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür bölgede her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla temasa geçtik. Kendileriyle görüştük. Muhtarlarımızda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler."

Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), - 


Kaynak: DHA

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