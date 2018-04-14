Marmarabirlik'te Başkan Asa Güven Tazeledi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Marmarabirlik'in 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Başköy Tesisleri'nde Başkan Hidamet Asa'nın tek listeyle girdiği Genel Kurul'da birlik yönetim kurulunun faaliyetleri, bütçe ve çalışma programı oybirliği ile kabul edildi. 289 delegenin katıldığı Genel Kurul'da oybirliği ile Başkan Hidamet Asa ile yola devam kararı alırken, birlik, beraberlik mesajları verildi. Güven tazeleyen Başkan Hidamet Asa yaptığı konuşmada, delegelere kendilerine duyulan güven nedeniyle teşekkür etti. Asa, Marmarabirlik'te hedeflenen büyümenin istenilen düzeyde devam ettiğini, üretici ortaklara verilen sözlerin tek tek yerine getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle yola çıktıklarını, "Önce Ortak" ortak odaklı çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, göreve geldikleri günden bugüne hizmet seferberliği başlatarak yeni bir vizyon belirlediklerini söyledi. Asa, "Aslolan ortaktır. Birlik ve beraberliğimizde en büyük sermayemizdir.

"Üretici varsa, biz de varız"

Başkan Asa, "64 yıllık geçmişi ile dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olan Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz olarak her dönem yeni projeler ve yatırımlarla siz değerli birlik temsilcilerimizin karşısına çıkmaktayız. Üreticimizin alın terinin emeğe dönüştüğünün en önemli göstergesinin 2017 Haziran ayında 17 milyon TL dağıtılan kar payıdır. Kar payı dağıtımının ortaklarımızın kurumlarını sahiplenmesine büyük katkı sağladığını görmekteyiz. Marmarabirlik tarihinde kendi öz kaynaklarıyla ilk defa kar payı dağıtımın bizim dönemimizde olması gurur vericidir. Burada en önemli sebebinin emeğe, üretene, çalışana saygı olduğunun bilinmesini isterim."şeklinde konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,"2017/2018 ürün alım kampanyasına 25 Ekim 2017 tarihinde başlandığını ve üretici ortaklarımızdan 290 milyon değerinde 51 bin 500 ton ürün alımı yapılmıştır. Marmarabirlik tarihinde bunun bir ilk olduğunu belirtmek isterim. Alınan ürün bedellerinin yüzde 80'i kampanya içerisinde birer haftalık periyotlarla peşin ödenirken, geriye kalan yüzde 20'lik dilim 26 Ocak tarihinde ödenmiş ve ortaklarımıza borcumuz kalmamıştır" diye konuştu. Asa, göreve geldikleri günden bugüne yapılanları da anlattığı konuşmasını söyle sürdürdü; "2010'dan bu güne hiç zarar etmemiş,aynı zamanda 1 TL bile kredi kullanılmamıştır. Depolama kapasitemiz 53 bin tonlardan 79 bin çıkartılırken, Entegre Tesislerimizin günlük üretim kapasitesi 35 bin tonlardan, 55 bin tonlara yükselmiştir. Zeytin-zeytinyağı sektöründe dünyada ilk "Lisanslı Depoculuk" faaliyete geçirilirken yine zeytin ve zeytinyağı ihracatında 5 kez birincilik ödülü alınmıştır. Ayrıca, Marmarabirlik Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu arasında 347. sıraya yükselmiş ve ihracat yaptığımız ülke sayısı 18'den 54'e çıkmıştır."

Marmarabirlik'in daha çok alan, daha çok satan bir kurum haline geldiğine dikkat çeken Başkan Asa, "Satışlarımızı ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla büyük önem taşıyan AR-GE Şirketimiz faaliyete geçirilmiştir. Ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmemiz için sürekli kendimizi geliştirmek ve yenilemek durumundayız. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı'nın Turquality Marka Destek Programına yaptığımız müracatın kabul edilmesiyle beraber dünya genelinde bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekteyiz. diye konuştu.

Her genel kurul sonrasında daha da güçlenerek çıktıklarını ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2009 yılında 176 milyon TL net cirosu olan Marmarabirlik'in, son iş yılındaki satışlardan net cirosu 411 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında hedefimiz 500 milyon TL ciroya ulaşmaktır. Önümüzdeki dönemlerde yılda 50 bin ton ürün satmak ayrıca, elde edilecek karlılıkla geleceğimize yatırımlar yapmak, ortaklarımıza daha çok destek olmak, önümüzdeki dönem hedeflerimizdendir. "derken, yeni projeleri hakkında da şu bilgileri verdi;

" Milli Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokolün bize anahtar rol görevi oluşturacağını düşünüyoruz. Hac ve ümre organizasyonu, belediyeler ve resmi kurumlara da ürün vermeyi amaçlıyoruz Üretici kazanırsa Marmarabirlik de kazanır ilkesiyle, üretici ortaklarımıza yapmış olduğumuz destekleri daha da artırmak istiyoruz. Ortaklarımızın üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yapacağımız yatırımla gübre ve zirai ilaç desteğinden sonra akaryakıt desteği de vermeyi hedeflemekteyiz."

Başkan Asa'nın konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Asa, tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde delegelerden güvenoyu alarak üçüncü dönem seçilmiş oldu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri de ;

Hidamet Asa ( İznik Zeytin Kooperatifi)

Şevket KARAGÖZ, ( Mudanya Zeytin Kooperatifi)

Osman BOSTANCI, (( Gemlik Zeytin Kooperatifi)

İsmail ACAR, (Genel Müdür)

Kemal DİNÇ, ( Mürefte Zeytin Kooperatifi)

Enis EDİN ( Edincik Zeytin Kooperatifi )

İbrahim Sevim ( Erdek Zeytin Kooperatifi) isimlerinden oluştu. - BURSA