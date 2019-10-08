Marmara'nın ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

08.10.2019 16:05

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizlerin kralı olarak adlandırılan palamut tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde havaların soğuması ve denizdeki fırtına nedeniyle balık miktarında azalma yaşanırken, fiyatlar da artış gösterdi. Hale bugün 600 kasa hamsi gelirken kasası 210-220 TL'den alıcı buldu. Kasası 70-100 TL arasında alıcı bulan sardalya 300, marya balığı ise 250 kasa olarak giriş yaptı.

Mekanın sahibi geri döndü

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde günün sürprizi palamut oldu. Balıkçılar arasında denizlerin kralı olarak bilinen palamut bugün tezgahlardaki yerini almaya başladı. Tanesi 35 liradan satışa sunulan Marmara'nın ilk palamutlarının önümüzdeki günlerde fiyatında düşüş beklendiği öğrenildi.

Balık Hali esnaflarından Cem Tecimen İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "Havaların esmesi ile birlikte hamsi düşüşe geçti. Hamsi boldu, 10-15 TL'ye kadar fiyatı düşmüştü ama havaların değişmesi ile birlikte fiyatı artmaya başladı. Kayıklar çalışamıyor ve hamsi az geliyor. Ama biliyoruz ki havalar yeniden sakinlediğinde hamsi tezgahlarda yine bol miktarda olacak. Bunun yanısıra suların soğuması ile birlikte kıyı balıkçılığında palamut kendini gösterdi. Kiloluk iri palamutlar bugün gelmeye başladı. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. Bunun yanında olta balıkçılığı çeşitlerimizden, çipura, bako, kolyoz, sarıkanat istavrit mevcut. Mevsim şu anda palamut mevsimi olduğu için sularımız soğumaya başladı. Bu saatten sonra palamut umarız daha çok gelmeye başlar. Geldikçe de fiyatı düşer" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA