Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
18.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:24
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA