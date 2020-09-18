Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
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Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
18.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:24

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - İzzet Taşkıran
İzzet Taşkıran
AA Editörü
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