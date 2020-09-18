Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA