Marmara'da hava durumu
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.