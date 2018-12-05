Marketten İçki Hırsızlığına Adli Kontrol

Marketten İçki Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun’da bir marketten içmek için içki çaldığı iddia edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marketten İçki Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da bir marketten içmek için içki çaldığı iddia edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği marketten bir şişe rakı çaldığı iddia edilen S.Y. (23), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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