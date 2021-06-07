Marketler kaça kadar açık bugün? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri
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Marketler kaça kadar açık bugün? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri

Marketler kaça kadar açık bugün? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri
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7 Haziran - A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar "Marketler kaça kadar açık bugün? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?" Sorularına yanıt arıyor. Marketler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 09.00-21.00 saatleri arasında açık olabilecek. Pazar gu¨nü marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. İşte detaylı market çalışma saatleri...

7 Haziran- A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri... Günlük yaşamda en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen marketlerin çalışma saatleri pandemi nedeniyle genelge ile belirlendi. Marketler haftanın yedi günü müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK BUGÜN?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir

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Marketler kaça kadar açık bugün? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri - Haberler
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