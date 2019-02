Markaya Bebek Benzetmesi

PR Medya Genel Müdürü Mustafa Mutlu, son dönemlerde yaşanan ekonomik durgunluğun reklam sektörüne de yansıdığını belirterek "Tasarrufu lambayla yapın, reklamla değil. Her marka yeni doğmuş bir bebektir. Çünkü reklam bir markanın gelişip büyüyebilmesi için hayati önem taşıyan bir besin kaynağıdır" dedi.

PR Medya Genel Müdürü Mustafa Mutlu, son dönemlerde yaşanan ekonomik durgunluğun reklam sektörüne etkisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ekranlarda ve sosyal mecralarda da fark edileceği gibi üreticiler reklam kalemlerinde ciddi bir tasarrufa yöneldi. Halbuki biz her dönem, 'tasarrufu lambayla yapın, reklamla değil' diyoruz. Çünkü her marka yeni doğmuş bir bebektir. Çünkü reklam bir markanın gelişip büyüyebilmesi için hayati önem taşıyan bir besin kaynağıdır" şeklinde konuştu. Ekonomik durgunluk döneminde markaların yapacağı en büyük hatanın reklam bütçelerini azaltmak olduğunu belirten Mutlu, "Reklam tanımı dışarıdan bakıldığında çok basit bir tanım gibi görünse de aslında hayatın vazgeçilmezidir. Öyle ki, her marka bizim gözümüzde aslında birer bebektir ve bu bebekler doğdukları günden itibaren reklam gibi önemli bir besin kaynağıyla beslenmelidirler. Reklam bir markanın olmazsa olmazıdır. Olaya bu açıdan baktığınız zaman özellikle kriz ve ekonomik durgunluk yaşanan dönemlerde markaların reklam bütçelerini kısması, bir bebeğin gelişim sürecinde besinlerinin kısılması gibidir. Böyle devam edilirse büyütmeye çalıştığınız bebeğiniz ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın önemi

Genel Müdür Mustafa Mutlu, reklam sektöründe sosyal medyanın da önemine dikkat çekerek, "Klasik reklam mecraları artık geride kalıyor. Özellikle gazete ve televizyon reklamcılığında bütçelerin korkutucu şekilde yükselmesinin ardından daha düşük bütçelerle daha büyük kitlelere ulaşmanın yolu haline gelen sosyal medya artık ciddi ilgi görmeye başladı. Türkiye'de nüfusun yüzde 60-70'i sosyal medya kullanırken bir markanın bu mecralarda etkili bir şekilde yer almıyor olması biz reklamcılara göre o markanın doğru pazarlama stratejisine sahip olmaması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Sürekli ve etkili reklam

Genel Müdür Mutlu, sürekli ve etkili reklam önerisinde de bulunarak, "Bir marka, tüketicinin veya izleyicinin dikkatini çekmek istiyorsa artık korkutucu büyüklükte bütçelere ihtiyaç duymuyor. Kalabalık kitlelerin daha ekonomik (sosyal medya gibi) alanlarda uzun süre vakit geçirdiğini göz önünde bulundurursak, artık yapılması gereken şeyin orta düzeyde bütçelerle ama sürekli reklam olması gerektiğini unutmamak gerekir. Biz PR Medya olarak müşterilerimize dönem dönem reklam yapmak yerine sürekli reklam yapılması konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu şekilde hem markanın bilinilirliği artıyor, hem de izleyicinin aklında daha uzun süre taze kalınması sağlanıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA