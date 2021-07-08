Mario Balotelli Adana Demirspor'da!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Başkan Murat Sancak'ın yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Adana Demirspor'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı