Mario Balotelli Adana Demirspor'da!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mario Balotelli Adana Demirspor'da!

Mario Balotelli Adana Demirspor'da!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Başkan Murat Sancak'ın yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Adana Demirspor'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti belli oldu! Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti belli oldu! Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
Son dakika haber... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Son dakika haber... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seray Kaya Selin Şekerci Sertab Erener
Spor Diego Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mario Balotelli Adana Demirspor'da! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 01:02:25. #1.16#

title