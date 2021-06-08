Marek Hamsik Trabzonspor'da
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Marek Hamsik Trabzonspor'da

Marek Hamsik Trabzonspor'da
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisinde en yüksek maaş teklifi yapılan ve kariyerinde 409 İtalya Serie A maçı bulunan yıldız oyuncu gelecek sezon takımında kilit ismi olacak. Takımın liderliğine soyunacak Hamsik, Slovakya Milli Takım formasını ise 126 kez terletti. ÖNCE TATİL SONRA KAMP Slovakya Milli Takımı'nın kampında olan Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalayan  bordo-mavili kulübün takımda gelecek yıl tecrübeli oyuncuya büyük bir sorumluluk verecek .Takımın saha içi lideri olacak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu EURO 2020 sonrasında yapacağı kısa tatil sonrası takıma katılacak.  ÖZEL VİDEO İLE DUYURULACAK Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferi için de özel bir video hazırlığı içinde, transferde imzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak. 17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK 

Kariyerinin ilk döneminde Brescia takımında 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik  kariyerinde sadece 17 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek olan Hamsik formasına taraftarlında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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