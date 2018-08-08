Mardinli Muhtar ve Vatandaşlarla Buluştu

Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Altınözü'deki muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Mardinli, İlçe Müftülüğünün toplantı salonunda yaptığı konuşmada, Hataylıların her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi.

Yatırımların ve yapılacak hizmetlerin en hızlı şekilde yapılarak vatandaşın memnuniyetini en yüksek hale getirmek istediklerini kaydeden Mardinli, "Bu amaçla ilimizde yatırımcı kuruluşlar, emniyet başta olmak üzere siz vatandaşlarımıza hizmet sunanların en yetkili kişileri burada. Vatandaşlarımız tabiiki de ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gündeme getirecek. Bu toplantımızın yerelde Altınözümüze genelde de Hatayımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da ilçenin eksikliklerini anlattı.

Konuşmaların ardından muhtarlar taleplerini iletti.