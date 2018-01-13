Mardin Polisi Günlük Kiralanan Evleri Denetledi

Mardin'in Artuklu ve Dargeçit ilçesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri günlük olarak otel gibi kiraya verilen evlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Mardin'in Artuklu ve Dargeçit ilçelerinde bulunan günlük olarak kiraya verilen 11 evi denetledi. 16 ekip 45 polis ile yapılan denetimlerde Mardin'de apart daire ve stüdyo evler olarak günübirlik kiraya verilen evlerde kiracıların kimlik bildirim sistemine kayıt olup olmadıkları da sorgularındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kimlik bildirim sistemine (KBS) kayıtlı olan il merkezimizde 10, Dargeçit ilçemizde 1 olmak üzere toplam 11 Günübirlik kiralanan ev ve 4 işletme denetlenmiş olup, yapılan denetimlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır" denildi.

Denetimlerin genel güvenlik, sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilebilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi. - MARDİN