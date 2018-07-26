Mardin'in tarihi damlarında sinema keyfi

Sinemada 80'lere dönüş

Sinema severler damda buluştu

MARDİN - Mardin'in geleneksel damlarında 13 metrekare Sanat Kolektifi'nde sanatsever ve turistler açık hava sinema filminde bir araya geldi. Mardin'in otantik yüzyıllık damında onlarca kişi 1980'li yıllarda ailelerinden dinledikleri anıların gerçeğini yaşadı.

Geçtiğimiz yıl 13 metrekare Sanat Kolektifi'ni kuran 4 kişiden oluşan sanatsever gençler bu sayılarını artırarak farklı bir projeye imza attı. Yeni nesillere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kültürleri aktarmak için Mardin damlarında sinemavizyon gösterimiyle Ortadoğu filmleri izleyicilerle buluşturuldu. Sanatsever arkadaşların bir araya gelmesiyle isimlendirdiği 13 metrekare Sanat Kolektifi tarihi Mardin sokağında yer alan Marangozcular Kahvesi'nin damında vatandaşlara ücretsiz film izleme fırsatı sundu. 13 metrekare kolektifi ve Mardin'deki Marangozlar Kahvesi'nin birlikte organize ettiği açık hava sinemaları her hafta Çarşamba akşamı Mardin damında Ortadoğu filmlerinin sahnelenmesiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Geçen yıl Mayıs ayında 5 kişi ile başlayan ve şu an Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlerinde dikkatini çeken damda sinema keyfiyle bir yanda yükselen Ulucami minaresi, bir yanda uzayıp giden Mezopotamya ovasına karşı izlenen film adeta büyüledi. Tahta sandalyelerde oturup, nostaljik film izleyen izleyiciler böylesi bir uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti. İlk kez filmi izlemeye gelenler yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek 80'li yılların nostaljisini yaşadıklarını kaydetti.

"Damda film izlemek çok keyifli"

Mardinli ve ilk kez açık hava sinemasına geldiğini söyleyen Şaha Keleş, açık hava sinemasının ve damda film izleminin çok keyifli olduğunu ifade ederek, "Çok keyifli gerçekten. AVM'ler de film izlemek yerine damlarda film izlemek daha güzel oluyor. İlk defa izlemeye geldim ve çok büyük keyif aldım, ortam da çok güzel. Eskiden ailelerimiz anlatırdı, şu an burada ben de o duyguyu tekrardan yaşamış oldum" dedi.

13 metrekare Sanat Kolektifi üyelerinden Ömer Kılıç, bölgede sanat kollektifinin olmamasından yola çıktıklarını söyledi. Kılıç, "Dört arkadaşla beraber bu yola başladık. Ben, Canan Budak, Büşra Akgeyik, Zahit Mungan şu an ise 15 kişi beraberiz. Fotoğraf üzerine, çağdaş sanat üzerine, sinema gösterimleri olsun bu tarz şeylerle ilgileniyoruz. Geçen sene biz kolektifi açtıktan sonra revaklı çarşıda açık hava sineması yapıyorduk. Bu sene işe marangozlar kahvesiyle beraber Mardin damlarında yaz sineması yapmaya karar verdik. Mayıs ayı itibariyle başladık buna Ortadoğu sinemalarındaki seçkin filmleri göstermeye başladık. Ekim'e kadar bu sürecek. Her sene bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Her Çarşamba böyle devam edecek. Sayı gün geçtikçe artıyor ve ilk başladığımızda 15 kişiydik şu an ise 70 kişi vardır. Filmlerde genellikle Ortadoğu'dan bir kesit sunuyoruz. Müslümanların ve Hristiyanların beraber yaşadığı bir köyün hikayesini anlatan bir filmi geçen hafta yayınladık. Bu hafta bir dervişin hikayesi onu izlettirdik, gelecek hafta ise Abbas Gureshi'nin bir filmini seyrettireceğiz. Yavaş yavaş da farklı coğrafyaların sinemalarını da izletmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Unutulmayacak bir anıyla Mardin'den ayrılacağım"

İzleyicilerden Esra Gökçe tatil için Mardin'e geldiğini ve güzel bir anıyla ayrılacağını vurguladı. Gökçe, "Ben Trabzon'dan geliyorum. Misafir olarak geldim. Mardin'e çok beğendim masal gibi bir şehir buraya da tesadüfen geldim çok hoş değişik. Annem hep anlatırdı biz çocukken hep damların üzerinde film izlerdik diye bana da çok güzel bir ani oldu bunu yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İzlediğimiz 80'li yılların nostaljisini yeniden yaşadık"

80'lerde yaşanan bu güzel geleneğin günümüzde yaşatılmasının çok güzel olduğunu kaydeden Mustafa Topta, "Biz televizyonlarda hep görürdük. 80'ler de 90'lar da açık hava sinemacıları oluyordu. Şu an AVM'lere kapandık. Böyle bir bakıyoruz, eski Mardin'de tas yapıların üzerinde açık hava sineması harika bir duygu oluyor. Sanki böyle 80'leri yaşıyormuşum gibi oluyor. Bu konuda 13 metrekareyi ve marangozları tebrik ediyorum. Tüm Mardin'de olmalı ve ülkemizin her tarafında farklı bir kültür olduğu için o kültürleri yansıtmak için etkinlikler yapılmalı. Çünkü vatanımızın her karışında güzel güzel kültürler var. O kültürleri yansıtmak lazım teknoloji eski kültürleri unutturuyoruz. Bunların unutulmaması için bu ve buna benzer etkinlikler olmalı" şeklinde konuştu.

"Çok keyif aldım"

Filmin sonunda memnuniyetini dile getiren Deniz Göçebe, filmlerin damlara taşınmasının çok güzel olduğunu söyledi. Göçebe, "Ben de ablam sayesinde haberdar oldum. İlk defa geldim ve çok keyif aldım. İlk defa açık havada film izliyorum. Farklı bir deneyimdi özellikle Mardin'de yapılması daha güzeldi. Sadece Mardin'de kalmamalı her şehirde yapılmalı. Bir yanda Ulu Camii bir yanda Mezopotamya ovası altında Mardin gibi bir şehirde film izlemek açık havada çok güzel" ifadelerini kullandı.