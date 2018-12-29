Mardin'de Yapımı Devam Eden Cami Külliyesi Hayırseverlerin Yardımlarını Bekliyor

Bağlar Mahallesinde, Hayrettin Karaman İmam Hatip Okulu bahçesinde yapımı devam etmekte olan, Cami Külliyesi için yardım yapmak isteyenler olabilir düşüncesiyle açıklama yapıldı.

KÜLLİYE 5 BİN 400 METREKARE OTURUM ALANINA YAPILIYOR

İstanbul'da yaşayan Midyatlı iş adamı Recep Yeşilmen, tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden Cami Külliyesi hakkından midyatgundem.com internet sitesine açıklamalarda bulunan Yeşilmen, şu açıklamalarda bulundu.

Yeşilmen açıklamasında, Cami Külliyesinin, 5 bin 400 metrekare oturum alanına yapıldığını söyledi.

"HAYIRLARA ENGEL OLAMAYIZ"

Yeşilmen, "Cami, kültür merkezi, çocuk oyun alanı, sosyal alan ilçemize bir külliye kazandırılacak. Caminin inşaatı ara vermeden devam ediyor. Ancak bazı hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarda bulunmak istediklerini öğreniyoruz. Bizimde katkımız olsun düşüncesinde olan hayırsever vatandaşlarımız olabilir. Biz onların bu hayırlarına engel olamayız. Bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmaya ya da öncülük etmeye hazır olmak isteyenler varsa, İlçe Müftülüğü Cami Yaptırma Derneği Başkanı Ahmet Deniz ile 0 553 421 56 40 Numaralı telefon ile iletişime geçebilirler." Dedi.

Yeşilmen ayrıca, Okul ve Cami için arsa tahsisinde bulunmasında katkı sağlayan, ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'e, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu'na ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdulkadir Altay'a teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: midyatgundem.com