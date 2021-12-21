Mardin'de tekstil kumbaraları kuruldu
Mardin'in Artuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kentin farklı noktalarına tekstil kumbaraları kurdu.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kentin farklı noktalarına tekstil kumbaraları kurdu.
Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kentin 80 farklı noktasına tekstil kumbarası kuruldu.
Hayata geçirilen proje ile tekstil kumbaralarında biriken giysi ve ayakkabılar ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kullanılmayacak düzeyde olan tekstil ürünleri ise geri dönüşüme kazandırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, projeye destek olmak istediklerini belirterek, vatandaşların da duyarlı olacağına inandığını kaydetti.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri