Mardin'de Patlayıcı Ele Geçirildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 45 kilogram TNT patlayıcı ile 20 kilogram toz patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 45 kilogram TNT patlayıcı ile 20 kilogram toz patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yapılan istihbari çalışma sonucu Mazıdağı ilçesinde kırsal alanda operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda toprağa gömülü 45 kilogram TNT patlayıcı, 20 kilogram toz patlayıcı, 12 şeffaf folyoya sarılı patlayıcı madde, tabanca, 2 anti tank mühimmatı ve sevk fişeği, el bombası, 575 fişek ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.