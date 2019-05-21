Mardin'de Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu
MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan çocuğun cesedi derede bulundu.
MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan çocuğun cesedi derede bulundu.
Alınan bilgiye göre, kırsal Kumlu Mahallesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin ailesi, jandarmaya haber verdi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri ve çocuğun yakınları, mahallede arama çalışması başlattı. Aramada küçük kızın cansız bedeni derede bulundu
Tekçe'nin cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA