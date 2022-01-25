Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolları ulaşıma açan ekipler, buzlanmanın önlenmesi için aralıklı olarak tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Tutaşı, "İlçemizde yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan araç ve sürücülerin yardımına da koştuk. Çok şükür bütün ara arterlerde yollarımız trafiğe açık. Belediyemizin sorumluluk alanı kapsamında bulunan tüm yollar ve kaldırımları kardan temizleme çalışmaları devam ediyor. Yollarımızda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da devam ediyor." dedi.