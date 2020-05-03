Mardin'de hayvan otlatan kardeşlere yılıdırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı
03.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:56
Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sulakdere Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Ramazan (19) ve Azad Yılmaz'ın (15) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Ramazan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan kardeşi Azad ise 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe ilçesinde kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.
Olayda 133 küçükbaş hayvan da telef oldu.
Kaynak: AA