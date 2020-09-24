Mardin'de eğitim çalıştayı başladı
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Mardin'de eğitim çalıştayı başladı

24.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:26
Mardin'de eğitim çalıştayı başladı

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Artuklu Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteklediği 3 gün sürecek Eğitim Çalıştayı başladı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Artuklu Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteklediği 3 gün sürecek Eğitim Çalıştayı başladı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Duyan, eğitim ve öğretim yılına çalıştay ile başlamak istediklerini ifade etti.

Eğitimde Artuklu ilçesini zirveye taşımak istediklerini aktaran Duyan, "Amacımız eğitimde 2023 vizyonuna ulaşmanın yanı sıra daha başarılı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp ilgi ve yeteneklerine göre gerekli yönlendirmeler yaparak ilerleyen eğitim hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlayacağız.* dedi.

Her okulu her bölgeyi kendi dinamikleri içerisinde değerlendirerek okul bazlı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Duyan, başarıyı zirveye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çalıştayla, çeşitli alanlarda görev yapan 25 katılımcı ile kentteki akademik başarı geçmişi ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında başarıyı daha ileriye götürmek için nelerin yapılması gerektiği konusu ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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