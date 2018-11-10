Mardin'de Araması Bulunan 16 Şahıs Yakalandı

Mardin'de düzenlenen asayiş uygulamasında araması bulunan 16 kişi yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde asayiş ve kamu düzeninin mevcudiyetinin sağlanması amacıyla, stratejik öneme sahip bölgeler ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda uygulama gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Mevzuata uygun halde 3 aşamalı Türkiye güven huzur uygulaması sekizincisini gerçekleştirilmiştir. Denetimde, 143 umuma açık iş yeri, 10 park ve bahçe denetlenmiş olup, 342 araç, 3231 şahıs sorgulanmıştır. Arandığı tespit edilen toplam 16 şahıs yakalanmış, 1 araca 235 lira cezai yaptırım uygulanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 250 adet bandrolsüz içki şişesi ele geçirilmiştir" denildi. - MARDİN