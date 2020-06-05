Mardin Büyükşehir Belediyesinden haşereye karşı mücadele
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Mardin Büyükşehir Belediyesinden haşereye karşı mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesi, haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden haşereye karşı mücadele
05.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:43

Mardin Büyükşehir Belediyesi, haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklık, kuyu, hurdalık gibi alanlarda sivrisinek, karasinek, larva, kemirgen, hamam böceği ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına hızla başladı.

Şehir merkezi ve ilçelerde 16 bin 500 noktada ekolojik denge gözetilerek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının belirlediği şekilde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vektörel mücadeleyi en etkin şekilde yapmak amacıyla 12 aylık hizmet alımı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yaman, "10 ilçemizde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimizi hazır hale getirdik. Bahar mevsiminde larva alanlarına yaz mevsiminde ise tüm haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıyoruz. Haşereye karşı vermiş olduğumuz bu mücadelemizden Mardinli hemşehrilerim memnun kalacaklardır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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