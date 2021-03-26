Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıbbi Mantarlar Çalıştayı yapıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) koordinatörlüğünde Tıbbi Mantarlar Çalıştayı çevrim içi gerçekleştirildiÇalıştayda, devlet kurumları ile sektörel alandaki iş dünyasının temsilcileri ve alanında uzman bilim insanları, Türkiye'de "doğal olarak yetişen tıbbi mantarlar, mantar yetiştiriciliği...

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) koordinatörlüğünde Tıbbi Mantarlar Çalıştayı çevrim içi gerçekleştirildi

Çalıştayda, devlet kurumları ile sektörel alandaki iş dünyasının temsilcileri ve alanında uzman bilim insanları, Türkiye'de "doğal olarak yetişen tıbbi mantarlar, mantar yetiştiriciliği ve potansiyeli, mantarın en önemli sağlık yararları, mantar özlerinin nasıl üretildiği ve tıbbi mantar pazarının durumu" gibi konuları ele aldı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, birçok alanda çalıştaylar düzenlediklerini belirtti.

MAÜ'nün bölgeye değer katmaya yönelik yeni bir strateji içerisinde olduğunu aktaran Özcoşar, çalıştayın toplumsal bir paydaya dönüştürülebilmesini ve akademik bir çalışmanın sivil toplum kuruluşları ile tüm kamu ve özel sektör paydaşlarında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cemal Oğuz da mantarların herhangi bir hastalığın kesin tedavisi olmadığını belirterek, Avrupa ve Uzak Doğu'da tıbbi alanda kullanılan mantar çeşitliliği konusunda örnekler verdi.

Selçuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık da mantarların alternatif tıbbın ana malzemesi olduğuna işaret ederek, mantarların ilaç niteliğinden ziyade, sağlıklı beslenme alanında takviye ürün olarak tablet ya da çeşitli bileşenlerin içerisinde yer aldığı bilgisini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz