Marcelo Bielsa kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa'nın hayatı ve futbol kariyeri!
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Marcelo Bielsa kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa'nın hayatı ve futbol kariyeri!

23.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:33
Marcelo Bielsa kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa'nın hayatı ve futbol kariyeri!

Sosyal medyada gündem olan Marcelo Bielsa vatandaşlar tarafından merak edildi. Özellikle Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği isimler arasında Marcelo Bielsa geldi. Peki, Marcelo Bielsa kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımları yönetmiştir? Marcelo Bielsa şuanda nerede teknik direktörlük yapıyor?

Marcelo Bielsa'nın hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Şuanda Leeds United'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam daha önceden birçok kulüple çalışmıştır. Peki Marcelo Bielsa kimdir? Marcelo Bielsa kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımlarda çalıştı?

MARCELO BİELSA KİMDİR?

Marcelo Alberto Bielsa Caldera (takma adı: Loco Bielsa, "Madman" Bielsa; d. 21 Temmuz 1955, Rosario, Santa Fe), Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör.

Marcelo Bielsa doğum tarihi : 21 Temmuz 1955

Marcelo Bielsa kaç yaşında : 65 yaşında

Marcelo Bielsa mesleği ne : Eski futbolcu ve teknik direktör

Marcelo Bielsa nereli : Arjantin

Bielsa daha önce Arjantin ve Şili millî takımlarını da çalıştırmıştır. 8 Ağustos 2015 tarihinde Olympique de Marseille'deki görevinden istifa etti.

MARCELO BİELSA TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

  • 1990-1992 : Newell's Old Boys
  • 1992-1994 : Atlas
  • 1995-1996 : CF América
  • 1997-1998 : Vélez Sársfield
  • 1998 : Espanyol
  • 1998-2004 : Arjantin
  • 2007-2011 : Şili
  • 2011-2013 : Athletic Bilbao
  • 2014-2015 : Olympique de Marseille
  • 2016 : Lazio
  • 2017 : Lille
  • 2018-2021 : Leeds United

Athletic Bilbao, Marseille, Lazio, Lille gibi takımları çalıştıran Bilelsa son olarak Leed United takımını çalıştırmaktadır.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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