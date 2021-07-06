Marble 2021'e katılmayan firmaların 2022 yılı yer hakları korunacak

Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülkemiz ve dünya doğaltaş sektöründen birçok firma ve profesyoneli buluşturacak.

Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülkemiz ve dünya doğaltaş sektöründen birçok firma ve profesyoneli buluşturacak. Marble 2021'e katılmak istemeyen firmaların, 2022 yılında mevcut yerlerinin korunacağı yönünde ise karar alındı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 87 kişinin katıldığı fuar danışma kurulunda alınan kararlara uygun olarak fuarın açılacağını söyledi. Kaya, "Danışma kurulu toplantısı sonrasında sektörümüzden gelen talepler doğrultusunda yaklaşık 2 aydan bu yana çalışmalarımız devam ediyor. 30 Haziran'da sektörü temsilen TÜMMER, TMD, EİB, İMİB Başkanları; İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve ekibi bir toplantı gerçekleştirdi ve sektörün Marble 2021 ile ilgili görüşlerini, taleplerini iletti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de destek vermesiyle Marble 2021'e katılmak istemeyen firmalarımızın, 2022 yılında mevcut yerlerinin korunacağı yönünde karar alındı" dedi.

Alım heyetleri için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor

Mevlüt Kaya, alınan kararların 2 Temmuz'da basına açık yapılan çevrim içi toplantıda açıklandığını söyledi. Kaya, "Ulusal ve uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın ilk üç doğaltaş ve teknolojileri fuarı arasında yer alan ve 25-28 Ağustos'ta kapılarını 26'ıncı kez açacak olan marble her yönü ile hazır. Katılımcı ve ziyaretçiler için salgın önlemleri alındı. Alım heyetleri için İZFAŞ ile birlikte ihracatçı birliklerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu koşullara rağmen Marble 2021'e katılmayı tercih etmeyen firmaların 2022 yılı yer hakları korunacak" şeklinde konuştu.

Marble 2021'e katılım beklenilenden çok daha verimli geçecek

Kaya, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde özellikle gelişmiş ülkelerden, işlenmiş doğal taşlarımıza olan talebin artması, aşılama sürecinin bu ülkelerde ve ülkemizde hız kazanması Marble 2021 katılımı için bizleri umutlandırıyor. Çin, ABD ve İtalya'da bu yıl içerisinde gerçekleşen, gerçekleşecek olan doğal taş fuarları da göz önüne alındığında doğal taşın ana vatanı olan Türkiye'de düzenlenecek olan Marble 2021 fuarının sektörümüze dinamizm katacağına, sektörümüz ve ülkemiz prestiji olan Marble 2021'e katılımın beklenilenden çok daha verimli geçeceğine olan inancımız tam." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı