Manisalı öğrenciler 3 boyutlu "Doğa Dostu Evler" tasarladı
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Manisalı öğrenciler 3 boyutlu "Doğa Dostu Evler" tasarladı

Manisalı öğrenciler 3 boyutlu 'Doğa Dostu Evler' tasarladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa Fen Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla 3 boyutlu "Doğa Dostu Evler" tasarladı.

Manisa Fen Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla 3 boyutlu "Doğa Dostu Evler" tasarladı.

Projeyle küresel ısınmaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotları, bültenler, e-dergi, sanal sergi ve kodlama çalışmaları gibi farklı etkinlikler yapan 9. sınıf öğrencileri, diktikleri fidanlarla da geleceğe nefes olup, geri dönüşüm çalışmalarında hazırladıkları ürünleri derslerinde ve günlük hayatlarında kullanıyor.

Öğrencilerin kendi tasarımı olan "Doğa Dostu Evler"in projenin ana teması olduğunu belirten Danışman Aslı Başarı, 3 boyutlu olarak, bilgisayar ortamında tasarlanan evlerin, doğal kaynakları kullanarak kendi enerjisini üretmesinin yanı sıra elektrik ve su gibi kaynakları da en verimli şekilde kullandığını vurguladı.

Başarı, eTwinning projesiyle küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda toplum duyarlılığını ve bilinç düzeyini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Küresel ısınmada temel faktörün insan etkisi olduğunu vurgulayan Başarı, öğrencilerinin büyük bir hevesle başarılı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş da projenin salgın sürecinin tüm zorluklarına rağmen çevrim içi ve yüz yüze çalışmalarla özveri ile yürütüldüğüne dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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