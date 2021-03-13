Kadın girişimci "Sen ne anlarsın" tepkisiyle başladığı hurdacılıkta başarı hikayesine imza attı

Manisa'nın Soma ilçesinde eşinin iş kazasında yaralanmasının ardından çevresindekilerin "Sen ne anlarsın" şeklindeki tepkisine rağmen devraldığı hurda deposunu ayrıştırma tesisi haline getiren ve tüm ilçeyi atık kumbaralarıyla donatan Kader Kavuk Ünal, başarısıyla kadınların iş hayatında...

Manisa'nın Soma ilçesinde eşinin iş kazasında yaralanmasının ardından çevresindekilerin "Sen ne anlarsın" şeklindeki tepkisine rağmen devraldığı hurda deposunu ayrıştırma tesisi haline getiren ve tüm ilçeyi atık kumbaralarıyla donatan Kader Kavuk Ünal, başarısıyla kadınların iş hayatında neleri değiştirebileceğini gösterdi.

Ev hanımı olduğu dönemde boş durmamak için Kadın Girişimciler Derneğinin eğitimlerine katılarak el sanatları ve tasarım ürünleri üreten 3 çocuk annesi Kader Kavuk Ünal'ın hayatı, atık kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan eşi Ramazan Ünal'ın geçirdiği iş kazasıyla değişti.

Rahatsızlığı nedeniyle işine devam edemeyen eşinin "İşin başına sen geç" çağrısı üzerine atık deposunda çalışmaya başlayan Ünal, ilk günlerinde çevresindekilerin olumsuz tepkilerine rağmen vazgeçmedi.

Sadece depo olarak kullanılan iş yerini ayrıştırma tesisi olarak yenileyen, daha fazla ambalaj atığı toplamak için ilçedeki sokaklara, resmi kurumlar ve büyük tesislerin önüne kumbaralar yerleştiren Ünal, ilçe halkına geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla ödüllü kampanyalar düzenledi.

Soma'nın yanı sıra Kırkağaç ilçesinden de atık ambalaj toplamaya başlayan Ünal, 15 kişinin istihdam edildiği tesiste aylık ortalama 100 ton kağıt atığı işleyerek geri dönüşüm tesislerine gönderir hale geldi.

Garanti BBVA tarafından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda da aday gösterilen 39 yaşındaki girişimci, "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" kategorisinde 3 finalistten biri olmayı başardı.

"Geri dönüşümcü kadın"

Kader Kavuk Ünal, AA muhabirine, ailesinin geçimini sağlamak için cesaretini toplayarak girdiği geri dönüşüm işinde elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.

İşe başlarken aldığı tepkilere aldırmadığını ifade eden Ünal, "İlk başlarda 'Çöpçü mü oldun, hurdacı mı oldun? Sen kadınsın, çöple hurdayla ne işin var, sen ne anlarsın' gibi söylemlerle karşılaştım ama ben gayret ettikçe, azimle çalıştıkça herkes alıştı. Artık herkes bana 'geri dönüşümcü kadın' diye sesleniyor." şeklinde konuştu.

Ünal, bundan sonraki hedefinin ilçede yüksek teknolojili geri dönüşüm tesisi kurmak ve geri dönüşüm bilincini herkese aşılamak olduğunu sözlerine ekledi.

Ramazan Ünal da işin başına geçmesini istediği dönemde eşinin bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemediğini, onunla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sağlığı el verdiği sürece eşine destek verdiğini kaydeden Ünal, "Ben yıllarca bu meslekte 'Çöpçü Ramazan' olarak tanındım. Eşim devraldıktan sonra bu algı yıkıldı, 'geri dönüşümcü' olduk." dedi.

Tesiste çalışan makine operatörü Ali İleri de 20 yıllık mesleğinde ilk kez bir kadın işverenle çalıştığını belirterek, kadının işlettiği bir tesisin daha düzenli ve disiplinli olduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer