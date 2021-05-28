Manisa TSO Delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı
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Manisa TSO Delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı

Manisa TSO Delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOBB 76-77. Genel Kurul Toplantısı, 365 oda ve borsadan genel kurul delegelerinin katılımıyla elektronik ortamda gerçekleştirildi.

TOBB 76-77. Genel Kurul Toplantısı, 365 oda ve borsadan genel kurul delegelerinin katılımıyla elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Genel kurula Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, TOBB Genel Kurulu Delegeleri Atilla Altuntaş, Alptekin Ballı, Çağrı Tuatay, İbrahim Akdoğan, İsmail Çalışkan, Hakan Kadayıfçılar, Hüseyin Tuncer, Rıfat Emin Uygur, Yahya Caymaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşması ile başlayan genel kurula Manisa TSO Hizmet Binası'nda bir araya gelerek çevrimiçi bağlantıyla toplantıya katılan delegeler, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek genel kurulda dikkate sunulan maddeleri dijital olarak oyladı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "TOBB, Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında camiamızı ve ülke ekonomimizi ilgilendiren her konuda, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak gerekli teşebbüslerde bulunarak sorunların devamlı takipçisi olmuştur. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler ve camiamızdaki hassasiyetlerden ötürü bu yıl genel kurulumuzu elektronik ortamda gerçekleştirdik. Bu zorlu dönemde üyelerimizin ve iş dünyasının sorunlarına çözüm olma noktasında her zaman gerekli hassasiyeti gösterdik. Bu yolda bize öncü olan ve iş dünyası için gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın önderliğinde üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile genel kurulumuzda alınan kararların ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Manisa TSO Delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı
Manisa TSO Delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa TSO Delegeleri TOBB Genel Kuruluna katıldı - Haberler Ekonomi
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