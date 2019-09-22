22.09.2019 21:28

- Manisa'nın başpehlivanı Nedim Gürel oldu

Güreş severler Manisa'da buluştu

MANİSA - Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla er meydanının yiğitleri Yuntdağı'nda buluştu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 13 boyda 31'i başpehlivan yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda kıspet kuşandı. Kıyasıya gerçekleşen müsabakalarda Yuntdağı'nda altın kemer sahibi Nedim Gürel oldu.

Yunusemre Belediyesi tarafından 4. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgi gördü. Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Fatih Çakıroğlu, Nedim Gürel, Ekrem Yavuz gibi Türkiye'nin ünlü 31 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'na çıktı.

Müsabakalar öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası İşadamı Mehmet Ali Özcan, davetliler ve başpehlivanlarla bilikte vatandaşları selamladı.

Önümüzdeki yılın ağalık açık arttırması da müsabakalar sürerken yapıldı. Ağalık için mevcut güreş ağası Mehmet Ali Özcan, İşadamları Osman Çimenoğlu, İsmet Akçay ve İrfan Temur yarıştı. Çekişmeli geçen açık arttırmada 111 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası değişmeyerek İşadamı Mehmet Ali Özcan oldu. Açık arttırmanın ardından Başkan Çerçi, Güreş Ağası Mehmet Ali Özcan ve ağalık için yarışan adaylarla birlikte vatandaşları selamladı.

Türkiye'nin en başarılı güreşçilerinin kıspet kuşandığı müsabakalarda başpehlivanlar Yuntdağı'nda altın kemer sahibi olmak için ter döktü. Finalde Recep Kara ve Nedim Gürel güreşti. Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Nedim Gürel oldu. Müsabakalarda; 2.liği Recep Kara, 3.lüğü ise Abdullah Güngör ve Fatih Atlı elde etti. Şampiyonlara madalyasını Başkan Çerçi ve protokol üyeleri taktı.

Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Orta Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta Boy, Başaltı ve Baş olmak üzere 13 boy gerçekleşen müsabakalar yoğun ilgi gördü.

Güreş festivalini Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Emin Çipiloğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, konuk belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce güreş sever izledi.

Kaynak: İHA