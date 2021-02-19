Manisa FK şampiyon gibi
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Manisa FK şampiyon gibi

19.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:45
Manisa FK şampiyon gibi

TÜRKİYE liglerinin en çok kazanan, en çok gol atan, en çok puan toplayan ve tek namağlup takımı olarak yoluna son sürat devam ettiği Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Niğde Anadolu engelini de 1-0'la aşan lider Manisa Futbol Kulübü, şimdiden şampiyonluğun kapısını ardına kadar araladı.

TÜRKİYE liglerinin en çok kazanan, en çok gol atan, en çok puan toplayan ve tek namağlup takımı olarak yoluna son sürat devam ettiği Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, Niğde Anadolu engelini de 1-0'la aşan lider Manisa Futbol Kulübü, şimdiden şampiyonluğun kapısını ardına kadar araladı. En yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 19'a çıkaran siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 1'inci Lig hedefine ulaşmaya çok yaklaştı. 2 sezondur 1'nci Lig'i Play-Off'ta kaçıran Manisa FK, hata yapmazsa son haftalara bile kalmadan şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Niğde önünde bu sezonun en değerli galibiyetini aldıklarını söyleyen Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Hem saha içinde hem de özel hayatlarında inanılmaz derecede önemli işler yapan değerli bir oyuncu grubum var. Onları ne kadar övsem de onlar buna olgunlukla cevap veriyorlar. İşi bu kadar ciddi tutmazsak ve maçta konsantremizde eksiklikler olsa rakibin bir tane pozisyonu belki gole dönüşebilirdi. Ancak oyuncularımın odaklanması ve verdikleri çaba, girdiğimiz gol pozisyonları, bu maçın en iyi şekilde bitmesini sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Bu iş kesinlikle daha bitmedi. İşimizin daha bitmediğini Manisa'daki spor kamuoyunun, taraftarın ve herkesin bilmesi gerektiğine inanıyorum. İşi sıkı tutacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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